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четверг, 23 мая 2019 10:52

Можем остаться без денег: чем грозят Украине кадровые назначения Зеленского

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Можем остаться без денег: чем грозят Украине кадровые назначения Зеленского
Главой администрации президента Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана - адвоката Коломойского. Фото: Народна правда

Украине грозит отток инвестиций. Инвесторы уже негативно восприняли первые кадровые назначения нового президента Владимира Зеленского.

"За реакциями на еврооблигации и на украинскую гривну заметно, что инвесторы негативно отреагировали на кадровые перестановки. Чем больше среди назначений будет людей, близких к Коломойскому, тем больше это приведет к росту стоимости наших заимствований. Для корпораций и для правительства будет сложнее привлекать деньги и в Украине, и за рубежом", - заявил президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, передает "Інтерфакс-Україна".

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По его словам, новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан вряд ли изменит направление деятельности и будет действовать не во благо олигархов. Ранее он был адвокатом Игоря Коломойского.

"С другой стороны, назначение экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса и экс-министра финансов Александра Данилюка инвесторы восприняли бы как хороший сигнал, но они не получили ключевых должностей", - говорит Томаш Фиала.

20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Уже 21 мая он издал указы о назначении заместителей главы Администрации президента, помощников президента и советников. АП возглавил Андрей Богдан. Александр Данилюк возглавил СНБО.

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