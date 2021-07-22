Мошенники создали сайт-двойник Приватбанка

Работники Приватбанка сообщили о создании фальшивого сайта. Его зарегистрировали в США и использовали логотипы, цвета и стиль банка.
На странице сайта-двойника есть ссылка на не существовавшие инвестиционные проекты.
"Мошенники заманивают в проект предложением высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства. Сайт на 100 процентов мошеннический. О преступном характере схемы свидетельствует также односторонний канал связи в проекте. После заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для отработки клиента", - сообщили специалисты по кибербезопасности Приватбанка.
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Приватбанк обратился к правоохранителям.
На Сумщине разоблачили двоих мужчин, которые присвоили деньги клиентов банков.
Мошенники выдавали себя за работников банка и в телефонных разговорах с клиентами выпрашивали у них конфиденциальную информацию. Используя эти данные, злоумышленники обманули граждан на 260 тыс. грн, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
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