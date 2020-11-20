Мошенники продают медали от Нацбанка: подробности

В НБУ заявляют, что не имеют отношения к изготовлению и продаже медали. Фото: unsplash

Украинцы жалуются на рекламные предложения приобрести медали, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Продукцию называют изготовленной в Национальном банке, однако в его пресс-службе отрицают свою причастность к этому.

Чтобы получить медаль, заинтересованным лицам предлагают заплатить немалые деньги.

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В НБУ заявляют, что не имеют отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие Независимости Украины". На настоящей продукции регулятора размещен логотип - лилия с тремя лепестками.

Украинский центробанк не производил и не планирует производить памятную медаль, посвященную 30-летию Независимости Украины.

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