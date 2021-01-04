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понедельник, 04 января 2021 17:40

Мошенники похищают Telegram-аккаунты украинцев

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Мошенники похищают Telegram-аккаунты украинцев
Ссылки приходят пользователям с их списка контактов. Фото: pexels.com

Украинским пользователям Telegram стоит быть осторожными. Интернет-мошенники массово рассылают вирусные ссылки.

Ссылки вида bit.ly приходят пользователям от людей с их списка контактов. Если перейти по ссылке, злоумышленники предложат ввести свой номер телефона и код авторизации из SMS. Делать этого нельзя, ведь это передаст аферистам доступ к вашему аккаунту, предупреждает Минфин.

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Когда мошенники получают доступ к учетной записи, подобные ссылки они перешлют всем контактам пользователя.

Пользователь, который стал жертвой фишинговой ссылки, должен проверить открытые сессии: настройки> устройства, закрыть все незнакомые сессии, а также изменить пароль второго фактора. Пароли от других учетных записей также желательно изменить.

Мошенники предлагают украинцам оценить работу банка и заработать на этом до 17 тыс. грн. Так злоумышленники могут получить доступ к банковским данным клиента, а затем использовать их для своих целей.

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