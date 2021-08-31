Мораторий на отключение от коммунальных услуг сняли: что делать должникам

С 20 августа отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг потребителей, имеющих задолженность. Исключение - регионы в красной зоне.

Как было раньше?

Ранее во время действия карантина и 30 дней после него было запрещено начислять пеню и штрафы, приостанавливать предоставление коммунальных услуг должникам.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Окончательные тарифы будем знать не раньше октября

Почему сняли мораторий?

"Правительство хочет хотя бы немного уменьшить долги за коммуналку перед новым отопительным сезоном. Поэтому и сняли мораторий в конце лета. Рассчитывают, что за осень люди часть задолженности покроют. Это решение для власти непопулярное. В Украине долги по газу составляют более 20 млрд гривен. За электроэнергию украинцы должны более 25 миллиардов, за вывоз бытовых отходов - около восьми миллиардов. Если речь идет о многоквартирных домах, общая задолженность по всем видам услуг приближается к 60 миллиардам гривен", - рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Снятие моратория поможет сократить задолженность за коммунальные услуги. Если брать европейский опыт, там никогда такого не было - человек не платит, а его нельзя отключать от услуг. Все понимают, что это нелогично. В Украине мы еще живем советскими представлениями. Тогда никто не отключал от коммунальных услуг. Это создало проблему - задолженность населения ежегодно растет. Больше всего население должно за газ и отопление. На третьем месте - электроэнергия. Возможность отключения услуг будет стимулировать недобросовестных граждан платить", - добавил экономист Александр Охрименко.

Почему население не платит за коммунальные услуги?

"В Украине есть люди, которые получают маленькую зарплату и пенсию, но не допускают долгов. А есть те, кто зарабатывает прилично, но за коммунальные не платит принципиально. Кто-то накапливает долги в силу определенных обстоятельств. Например, человек поехал на заработки за границу. Пока не вернется, не заплатит. Ранее в Украине штрафовали за коммунальные долги, начислялась большая пеня. Потом это отменили. Если должников не принуждать, то неплатежи будут расти", - пояснил Александр Охрименко.

Что делать украинцам, чтобы не остаться без света или канализации?

"Лучший вариант для должников - заключить договор о реструктуризации долгов с предприятием, оказывающим услуги. Почти в 100 процентах случаев поставщик идет на это. Потому что так может рассчитывать, что хотя бы какую-то сумму должник будет покрывать. На время действия договора о реструктуризации никто не имеет права отключать или ограничивать предоставление коммунальных услуг", - говорит Андрей Новак.

"После отмены моратория массовых отключений жилья от газа, электричества, воды, канализации не будет. Когда человек не доплатил небольшую сумму, никто его не тронет. Это никому не выгодно. Речь идет о больших суммах задолженности, когда не платят годами. К тому же не все услуги можно отключить. Например, отопление в многоквартирном доме", - отметил Александр Охрименко.

На сколько могут вырасти платежки во время отопительного сезона?

"Сейчас еще точно не ясно, какие будут окончательные цены на отопительный сезон. По электроэнергии видим так называемое снижение стоимости частично по определенным категориям, объемам потребления. Неизвестно, какие расценки будут по газу и другим услугам. К стоимости электроэнергии, газа, привязаны цены на горячую воду, отопление. Окончательные тарифы будут не ранее октября. Тогда можно посчитать, как изменится размер платежки на новый отопительный сезон", - пояснил Андрей Новак.

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Министр финансов недавно заявил, что денег на субсидии не хватает - необходим пересмотр госбюджета. О чем говорят такие заявления?

"О том, что деньги по этой программе используются на какие-то посторонние цели. Поэтому на субсидии средств не хватает. Кроме того, правительство практически ежегодно ужесточает критерии на право получения субсидии. И все меньше украинских семей вообще получают право на льготы по оплате коммунальных услуг. К тому же размер выплат практически не меняется, уровень инфляции не учитывают. 300 гривен субсидии два-три года назад и сейчас - это разные вещи", - подытожил Андрей Новак.

За коммунальные услуги украинцы задолжали более 66 млрд грн. Самые большие долги за газ - 25 млрд грн. За тепло и воду должны более 21 млрд грн. За централизованное водоснабжение и водоотвод долги достигли более 6 млрд грн. За распределение электроэнергии задолжали 7 млрд грн.