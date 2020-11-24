Молочные продукты подорожают: назвали причины повышения цен

Усугубляет ситуацию недостаточная государственная поддержка животноводства. Фото: unsplash

С начала следующего года стоимость молочной продукции может вырасти на 2,5-5%.

Значительное сокращение поголовья коров и повышение цен на корм будут подогревать цены на сырье, сообщила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

"Доходность производства молока в октябре 2020-го - самая низкая за последние 5 лет. На это повлияли, в частности, аномальные погодные условия: бесснежная зима, сухая холодная весна и засуха в августе, когда поспевала кукуруза для скота. Сейчас хозяйства терпят убытки от низких урожаев и недостатка кормов, которые слишком дорогие и недостаточного качества", - отмечает Анна Лавренюк.

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По ее словам, хозяйствам не удалось заготовить достаточное количество грубых кормов. Поэтому значительная часть ферм будет вынуждена уменьшать поголовье или вообще выходить из бизнеса. Вице-президент говорит, что в течение 2020-го отрасль ежемесячно теряла от 1000 до 1500 коров.

Усугубляет ситуацию недостаточная государственная поддержка животноводства.

"Обещанного в 2017 году 1% аграрного ВВП, а это 7-8 млрд грн в развитие аграрного комплекса ежегодно, ни разу мы не получили. Напротив правительство после первого чтения проекта бюджета на 2021-й сократило фонд поддержки АПК с рассчитанных 8,2 млрд до 4,5 млрд грн", - говорит Лавренюк.

Из молочных продуктов больше всего может подорожать масло - на 5,5%. С нынешних 46 грн за пачку жирностью 72-73% придется выкладывать до 48-49 грн.