Молочная продукция не подешевеет до весны: назвали причины

Неурожай зерновых вызвал скачок себестоимости производства молока. Фото: pexels.com

Молочная продукция в Украине находится на пике своей стоимости. Эксперты считают, что эта тенденция продлится минимум весь 1-й квартал 2021 года.

В Ассоциации животноводов Украины рассказали, что подорожание вызвано рядом факторов, среди которых главным является неурожай культур, входящих в рацион коров: кукурузы, люцерны, зерновых, подсолнечника и сои. Неурожай зерновых вызвал скачок себестоимости производства молока, передает "УНИАН".

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Как следствие, производители не согласны реализовывать сырье по старым ценам, и эта тенденция будет продолжится минимум весь 1-й квартал 2021 года, пока коров кормят силосом, заготовленным с осени, который имеет относительно низкую питательную ценность.

2020 года овощи борщового набора подешевели на 6,3-42,9%. Больше всего подешевел репчатый лук.