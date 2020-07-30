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четверг, 30 июля 2020 17:51

Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов – Ливч

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Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов – Ливч
Подключение к электросетям сегодня стоит дороже в Украине, чем в других странах. Фото: lexinform.com.ua

Инвестор, который начинает производство в Украине, заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса. Критически важным для инвестора, безусловно, является и подключение к электросетям, которое может удешевить переход на стимулирующий (RAB) тариф.

Об этом рассказал директор аналитических программ Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч.

"Сейчас для Украины на самом деле является большой проблемой подключение к электросетям, и решением для этой проблемы могло бы быть введение стимулирующих тарифов (RAB-тарифов), модернизация электросетей, ведь в Украине электросети устарели, их обслуживание – достаточно дорогое. Модернизация электросетей могла бы значительно упростить доступ бизнеса. Сейчас электросети в Украине изношены на 70%", – отметил Дмитрий Ливч,

По его словам, подключение к электросетям сегодня стоит дороже в Украине, чем в других странах. "Даже в Литве, если мы говорим про стандартное подключение с мощностью 100 кВт на расстояние 130 метров, оно стоит 230 тыс. грн, а в Украине 500 тысяч гривен. В первую очередь, это связано с тем, что было хроническое недоинвестирование в инфраструктуру электросетей, и это может быть решено, в том числе, за счет внедрения стимулирующего тарифа и модернизации самой инфраструктуры", – рассказал эксперт.

По его словам, как компании, так и население Украины заинтересованы в том, чтобы доступ к электросетям был простым и приносил больше результатов. Это крайне важно для привлечения иностранных и внутренних инвестиций, стимулирования экономики Украины, что является критическим фактором для экономического роста.

"Если мы говорим об инвестиционной привлекательности, то каждый инвестор руководствуется двумя факторами – риск и доходность. Часть факторов, касающихся риска, – это позиция Украины в кредитных рейтингах, позиция в doing business, макроэкономическая стабильность, верховенство права. То есть это всем известные вещи, над которыми сейчас в том числе работает правительство и президент. Также речь идет об инфраструктуре, такой ​​как электросети", – отметил Дмитрий Ливч.

По его мнению, снижение стоимости подключения к электросетям в результате внедрения RAB-тарифов станет хорошим сигналом для инвесторов.

"Безусловно, это положительный фактор, который позволит бизнесу упростить подключение, уменьшить его стоимость и также улучшить качество в самом секторе", – подчеркнул эксперт.

Напомним, директор программы энергетического развития и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн отметил, что для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу – ставка возврата инвестиций не меньше WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Развитие инфраструктуры сетей и создание привлекательных условий для инвесторов позволит избежать энергетического принуждения Кремля.

24 канал
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