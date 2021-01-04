Мировые цены на нефть достигли многомесячных максимумов

В прошлом месяце группа ОПЕК+ решила увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки в январе. Фото: pixabay.com

Цены на нефть достигли многомесячных максимумов на ожиданиях, что в феврале из-за пандемии ОПЕК ограничит добычу на текущих уровнях.

1 января фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,43%, до $53,06 за баррель ‒ самого высокого с марта 2020-го уровня. Нефть марки WTI подорожала на 2,16% до $49,57, пишет Reuters.

Цены на конец прошлого года были примерно на 20% ниже среднего уровня 2019-го, все еще восстанавливаясь после воздействия глобальных мер изоляции, что привели к сокращению спроса на топливо. И это несмотря на то, что основные мировые производители согласились на рекордное сокращение производства.

Группа ОПЕК+ решила увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки в январе, ожидая роста спроса, и договорились встречаться каждый месяц для просмотра добычи. В феврале ОПЕК+, скорее всего, сохранит январский уровень добычи.

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Цены на нефть упали на 3% из-за сообщения о новом штамме коронавируса, который вызвал локдауны и остановку авиасообщения с Великобританией.