Мир хочет иметь функционирующую криптовалюту - эксперт

У криптовалюты есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.
Об этом заявил председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло, сообщает CNBCFastMoney.
"Я думаю, криптовалюта останутся. Будущее у них есть. Но я не уверен, что они когда-нибудь смогут составить конкуренцию доллару или другой твердой валюте. Однако, есть целая часть света, которая очень хочет иметь функционирующие криптовалюта", - сказал глава CFTC .
По словам Джанкарло, в то время как CFTC подходит к криптовалюта с точки зрения институциональных инвесторов, их коллеги из Комиссии по ценным бумагам и биржам в первую очередь ориентируются на защиту розничных инвесторов.
По его мнению, в мире криптовалюта есть несколько инновационных областей, которые могут быть очень успешными при правильном подходе регуляторов.
"Мы уделяем очень большое внимание таким аспектам криптовалютного рынке, как мошенничество и манипуляции", - пояснил эксперт.
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# Bitcoin getting a bump today. Here's how @jeffkilburg is trading its futures. pic.twitter.com/0DV7Mtax2C & mdash; CNBC Futures Now (@CNBCFuturesNow) 4 октября 2018 г.
В украинском киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалюта, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.
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