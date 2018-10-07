Мир хочет иметь функционирующую криптовалюту - эксперт

Автор: twitter У криптовалют есть будущее

У криптовалюты есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Об этом заявил председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло, сообщает CNBCFastMoney.

"Я думаю, криптовалюта останутся. Будущее у них есть. Но я не уверен, что они когда-нибудь смогут составить конкуренцию доллару или другой твердой валюте. Однако, есть целая часть света, которая очень хочет иметь функционирующие криптовалюта", - сказал глава CFTC .

По словам Джанкарло, в то время как CFTC подходит к криптовалюта с точки зрения институциональных инвесторов, их коллеги из Комиссии по ценным бумагам и биржам в первую очередь ориентируются на защиту розничных инвесторов.

По его мнению, в мире криптовалюта есть несколько инновационных областей, которые могут быть очень успешными при правильном подходе регуляторов.

"Мы уделяем очень большое внимание таким аспектам криптовалютного рынке, как мошенничество и манипуляции", - пояснил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нестабильная валюта: Bitcoin стремительно дешевеет

В украинском киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалюта, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.