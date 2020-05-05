Министр экономики планирует изменить систему ProZorro

По словам министра экономики Украины Игоря Петрашко, систему госзакупок ProZorro надо изменить. Фото: ProZorro в Facebook

Систему государственных закупок ProZorro необходимо изменить.

Приоритет нужно предоставить украинским предприятиям, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире "Свободы слова".

"Вопрос реформы ProZorro. У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через ProZorro, в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", - заявил он.

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По словам министра, многие страны переносят производство из Китая.

"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс ... и построить эти цепочки уже в Украине", - сказал Петрашко.

Он также отметил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

"Потом - адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене из-за более тщательного внимания к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", - отметил он.

Предприниматели смогут получить дешевые кредиты, чтобы выплатить заработную плату сотрудникам. Также им обещают компенсировать ставку по существующим кредитам.Правительственная программа будет работать при условии сохранения рабочих мест.