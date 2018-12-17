Министр экономики Германии поддерживает Северный поток-2

Германия не хочет отказываться от Северного потока-2. Фото: РБК

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил о том, что отказ от строительства газопровода Северный поток-2 не уменьшит зависимости от поставок газа из РФ.

В то же время, он отметил необходимость создания в Германии инфраструктуры для получения сжиженного газа, передает Радио Свобода.

"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что подорвем такой проект, как Северный поток-2, а потом будем получать российский же газ из других трубопроводов. О большей энергонезависимость можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", - заявил Альтмаер.

Он также сообщил, что сейчас "ведутся активные и не простые дискуссии" о необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства Северного потока-2.

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Северный поток-2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа. Северный поток-2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.