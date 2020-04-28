Минфин снова начал продавать ценные бумаги

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2133
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1008
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4644
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 846
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5796
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1593
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3762
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4780
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
6
5
4
5
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Какую работу ищут украинцы
Какую работу ищут украинцы
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Похищенные картины Ван Гога оценили в $500 млн
Похищенные картины Ван Гога оценили в $500 млн
Видео
Все видео
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Налоговая ликвидировала большинство схем предшественников - Гетманцев
Налоговая ликвидировала большинство схем предшественников - Гетманцев
Зеленский чиновникам: затягиваем пояса
Зеленский чиновникам: затягиваем пояса
Зеленский: Завтра украинцы увидят - вы слуги народа или прислужники чужих интересов
Зеленский: Завтра украинцы увидят - вы слуги народа или прислужники чужих интересов
Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - Геращенко
Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - Геращенко
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1557
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1368
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8946
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5850
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 198
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
вторник, 28 апреля 2020 13:11

Минфин снова начал продавать ценные бумаги

  Комментировать
Минфин снова начал продавать ценные бумаги
Министерство финансов Украины назначило на вторник три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма. Фото: ua.news

Министерство финансов Украины назначило на вторник три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – 3-месячных гривневых и 6- и 9-месячных долларовых, говорится в объявлении на сайте ведомства.

Как сообщалось, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных – 24 марта.

На них средневзвешенная ставка размещения 6-мес. гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения - 10% годовых, 3-мес. долларовых - 3% годовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработки упали наполовину: как украинцы относятся к карантину

Две недели назад Минфин отмечал, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности, для того чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по коротким бумагам она составляет до 15% годовых с постепенным повышением до 16% по 3-летним и постепенным снижением до 14% по 7-летним бумагам.

Национальный банк Украины на 28 апреля установил курс доллара на уровне 27,10 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 8 коп. Стоит 29,41 грн. Курс российского рубля - 36 коп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минфин снова начал продавать ценные бумаги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Ежедневно погибают около 5 тыс. работников

Самое читаемое
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 11493
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 11286
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 9702
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 9054
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
3
 Просмотров: 5787
Экономика
Правительство блокирует выезд заробитчан за границу
Правительство блокирует выезд заробитчан за границу Просмотров: 216
Ежедневно погибают около 5 тыс. работников
Ежедневно погибают около 5 тыс. работников
 Просмотров: 198
Зеленский подписал закон о рынке земли
Зеленский подписал закон о рынке земли Просмотров: 135
В Нацбанке объяснили, какие платежи граждан будут проверять дополнительно
В Нацбанке объяснили, какие платежи граждан будут проверять дополнительно Просмотров: 279
Украинцы недовольны образованием, уровнем доходов и безопасностью в стране: подробности
Украинцы недовольны образованием, уровнем доходов и безопасностью в стране: подробности Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
2
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
Голосов: 24340
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua