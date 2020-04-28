Минфин снова начал продавать ценные бумаги

Министерство финансов Украины назначило на вторник три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма. Фото: ua.news

Министерство финансов Украины назначило на вторник три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – 3-месячных гривневых и 6- и 9-месячных долларовых, говорится в объявлении на сайте ведомства.

Как сообщалось, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных – 24 марта.

На них средневзвешенная ставка размещения 6-мес. гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения - 10% годовых, 3-мес. долларовых - 3% годовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработки упали наполовину: как украинцы относятся к карантину

Две недели назад Минфин отмечал, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности, для того чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по коротким бумагам она составляет до 15% годовых с постепенным повышением до 16% по 3-летним и постепенным снижением до 14% по 7-летним бумагам.

Национальный банк Украины на 28 апреля установил курс доллара на уровне 27,10 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 8 коп. Стоит 29,41 грн. Курс российского рубля - 36 коп.