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вторник, 25 августа 2020 23:03

Минфин привлек в бюджет около 900 млн грн от продажи ОВГЗ

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Минфин привлек в бюджет около 900 млн грн от продажи ОВГЗ
От размещения гривневых 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 78,5 млн грн. Фото: Reuters

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет около 900 млн грн.

Об этом сообщает Минфин в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг - в национальной валюте и в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, а в долларах США - 1,2 года. От размещения гривневых 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 78,5 млн грн ", - сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ осталась без изменений. Следовательно, она составляет 7,0%.

"В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 30 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,5%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 894,4 млнгрн ", - говорится в сообщении.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" не подходит для новых бизнесов и стартапов. Для получения этого кредита нужно доказать, что человек способен его вернуть. У нее должно быть кредитная история и залог.

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