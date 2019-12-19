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четверг, 19 декабря 2019 04:16

Минфин планирует занять 10 млрд гривен

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Минфин планирует занять 10 млрд гривен
Минфин займет 10 млрд. Фото: Обозреватель

До конца этого года Минфин планирует дополнительно занять до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года.

Заимствования будут внутренними за счет размещения гособлигаций. Проект распоряжения министерство внесло на заседание Кабмина, сообщает пресс-служба.

Чиновники объясняют, что резервные деньги необходимы для "сохранения стабильной позиции правительства и предотвращения кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года".

А возможность таких авансовых заимствований появилась после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

"Предусматривается, что сверхплановые государственные заимствования будут осуществляться при условии выполнения плана государственных заимствований общего фонда государственного бюджета текущего бюджетного периода и при наличии позитивной динамики на рынке для привлечения в государственный бюджет необходимого финансирования по долговым операциям по самой низкой возможной цене", – говорится в пояснительной записке к документу.

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Напомним, в бюджете на 2020 год не заложили средств на погашение так называемого кредита президента беглого Виктора Януковича на 3 миллиарда долларов и начисленных по нему санкций на 1,5 миллиарда долларов.

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