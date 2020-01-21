Международные резервы Украины: объяснили, из чего состоят активы

Международные резервы Украины стали рекордными за 7 лет. На начало 2020-го составили $25,3 млрд.

Так 84,2% объема резервов - это ценные бумаги. Речь идет о государственных облигациях США с рейтингом ААА. В виде наличных, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках хранится около 11% международных резервов, сообщила пресс-служба Национального банка.

Автор: НБУ Международные валютные резервы Украины достаточны, чтобы осуществлять платежи по государственному долгу.

Еще 4,8% - монетарное золото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го

"Такая структура резервов соответствует мировой практике. Национальный банк придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в надежные инструменты", - сообщили в НБУ.

Международные валютные резервы Украины достаточны, чтобы осуществлять платежи по государственному долгу и покупать валюту на межбанковском рынке.

В прошлом году Национальный банк выкупил на рынке $7,9 млрд. Это больше всего за последние 14 лет. Предыдущий раз регулятор установил рекорд в 2005 году. Тогда выкупил $10,5 млрд.