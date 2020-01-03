Нацбанк выкупил рекордный объем валюты на межбанке

В прошлом году Национальный банк выкупил на рынке $7,9 млрд. Это больше всего за последние 14 лет.

Предыдущий раз регулятор установил рекорд в 2005 году. Тогда выкупил $10,5 млрд. Из них $4,3 млрд получил от приватизации Криворожстали, сообщила пресс служба НБУ.

Автор: Нацбанк В Нацбанке благоприятную ситуацию на валютном рынке объясняют последовательной экономической политикой, реформами и восстановлением макроэкономической стабильности.

В 2016-2018 годах чистая покупка валюты регялятором составляла $1,3-1,6 млрд. В 2011-2015-х НБУ наоборот продавал доллары из резервов, чтобы поддерживать курс национальной валюты.

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В 2019 году превышение предложения валюты над спросом было связано с интересом иностранцев к гривневым облигациям внутреннего государственного займа, привлечением внешнего финансирования государственными компаниями. Кроме того, повлиял рост экспорта украинских товаров.

В Нацбанке благоприятную ситуацию на валютном рынке объясняют последовательной экономической политикой, реформами и восстановлением макроэкономической стабильности.

26 декабря Нацбанк выкупил на межбанке $700 млн. Это рекордный объем выкупленной валюты в сутки в течение 2019-го. В то же время аукцион объявлял на $1 млрд.