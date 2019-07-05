Международное агентство ухудшило прогноз для Украины

В Moody's отметили важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ. Фото: Факты

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз для банковской системы Украины с "позитивного" на "стабильный".

По словам аналитиков, риски в долгосрочной перспективе для банковской системы составляют потребительские кредиты, которые быстро растут. Они могут повлиять на банковские активы при медленных темпах роста экономики страны, пишет Reuters.

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В то же время дефолтов ближайшие год-полтора не будет. К концу 2020-го количество проблемных кредитов снизится до 54% ​​с 69% в конце 2018-го. Этому будет способствовать активизация кредитования и списания старых кредитных долгов.

В Moody's отметили важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Украинцы стали активнее брать кредиты. Ежегодно потребительское кредитование физлиц растет на 30%. Кредиты популярны из-за роста доходов граждан. Кроме того, банки после кризиса упростили условия кредитования для заемщиков, говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.