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четверг, 12 декабря 2019 22:05

Международное агентство Moody's изменило прогноз рейтинга для компании Ferrexpo

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Международное агентство Moody&#039;s изменило прогноз рейтинга для компании Ferrexpo
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером железорудных окатышей на постсоветском пространстве

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга компании Ferrexpo со стабильного на позитивный. И подтвердило корпоративный рейтинг для группы компаний Ferrexpo на уровне "B3", рейтинг вероятности дефолта - на уровне "B3-PD".

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Перед этим Moody's изменило прогноз рейтингов для Украины со стабильного на позитивный. Это означает, что аналитики ожидают положительную динамику развития экономики страны. А также подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредиты Украины на уровне "Caa1". Долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте и предельные уровни депозитов остаются неизменными: на уровне "B3" и "Caa2" соответственно.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером железорудных окатышей на постсоветском пространстве. Moody's отмечает хорошие операционные и финансовые результаты компании.

Moody's — одно из крупнейших и самых известных рейтинговых агентств мира. Оценивает кредитный рейтинг компаний, а также осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

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