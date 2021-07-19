"Метинвест" начал строить в Мариуполе политехнический университетский комплекс

 
Ексклюзивы
1/5
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
Просмотров: 9
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 414
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1323
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 657
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 783
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3528
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1638
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5130
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 828
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 243
Фото
Все фото
11
3
3
7
14
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Видео
Все видео
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Интервью
1/5
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
Просмотров: 9
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 414
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 765
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2259
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 459
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 12:59

"Метинвест" начал строить в Мариуполе политехнический университетский комплекс

  Комментировать
&quot;Метинвест&quot; начал строить в Мариуполе политехнический университетский комплекс
"Метинвест Политехника" – университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи. Фото: GMK Center

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" начинает строительство университетского городка первого негосударственного горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника" в Мариуполе.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, символом старта проекта стал макет главного корпуса будущего университета, который 16 июля собрали руководители группы, университета, Министерства образования и науки Украины, а также областной и городской властей.

При этом уточняется, что университетский комплекс расположится в Мариуполе, позади площади Свободы. Сейчас участок площадью около 3,5 га пустует, а уже в 2022 году здесь появится вся необходимая для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктура – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.

Для этого вуз получил необходимые для начала работ разрешительные документы. В частности, утвержден проект землеотвода, подписан договор аренды земельного участка, получено разрешение на проведение подготовительных работ и положительное заключение строительной экспертизы проекта, а также поданы документы на получение разрешения на строительно-монтажные работы.

Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры.

В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тыс. кв. м разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук. Здание университета будет построено по самым современным технологиям из стали "Метинвеста".

На этом же участке появится шестиэтажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч кв. м. В проекте предусмотрена блочная система комнат, где в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и прачечная. В университетском городке будет свой спортивный комплекс и парк, концепция которого сейчас разрабатывается. Кстати, они будут открыты для всех мариупольцев.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков констатировал, что "Метинвест Политехника" - грандиозный образовательный и инфраструктурный проект.

"Для Мариуполя – это привлечение в город талантливой молодежи, для страны – новое качество образования, для будущих студентов – востребованные профессии и гарантия трудоустройства. Ничто не помешает нам построить университет мечты, которого еще не было в Украине. Уверен, что первые студенты бакалаврата, набор которых планируется в сентябре 2022 года, будут учиться уже в новом современном корпусе", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет добавил, что это очень мощный шаг бизнеса, который показывает, что сегодня страна не должна быть на задворках мира, а должна идти за передовыми технологиями шестого технологического уклада – именно в этом задумка развития этого университета.

"Это большой шаг государственно-частного партнерства, который показывает, что бизнес стремится к образованию, к науке, к будущему, к наполнению всех тех позитивных процессов и событий, которые должны происходить в Украине, высокопрофессиональными квалифицированными кадрами. Мне очень приятно, что именно на Донбассе, в кооперации с другими заведениями и при поддержке такого мощного инвестора, как "Метинвест", происходит это историческое событие", - подчеркнул министр.

Согласно пресс-релизу, университет не останавливает свою работу: формирует штат, в котором уже 11 докторов и 22 кандидата наук, разрабатывает учебные программы, продолжает получать лицензии. Согласовывает с международными партнерами условия по оборудованию лабораторий, договаривается об их вовлечении в образовательную работу. Для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Метинвест" начал строить в Мариуполе политехнический университетский комплекс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Композитор дал последний концерт

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 8785
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4203
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
 Просмотров: 2916
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 2907
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна Просмотров: 2664
Экономика
В НБУ посчитали суммы, которые украинцы держат на депозитах
В НБУ посчитали суммы, которые украинцы держат на депозитах Просмотров: 162
Прогнозируют резкое повышение цен в ресторанах
Прогнозируют резкое повышение цен в ресторанах Просмотров: 198
Выросли цены на курятину: сколько стоит килограмм
Выросли цены на курятину: сколько стоит килограмм Просмотров: 198
Министр Кубраков продал бизнес
Министр Кубраков продал бизнес Просмотров: 153
После выходных Нацбанк снизил курс доллара
После выходных Нацбанк снизил курс доллара Просмотров: 684
Больше всего комментируют
4
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Голосов: 26690
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть