Мешкозашивочная машина – эффективное вспомогательное оборудование

Мешкозашивочная машина широко используется на предприятиях по производству стройматериалов, удобрений, пищевых продуктов, комбикормов

В различных производственных сферах используются мешки для фасовки готовой продукции или хранения сырья. Во избежание просыпания содержимого горловину такой тары закрывают с помощью ниточного шва. Для быстрого и качественного выполнения этой технологической операции можно выбрать мешкозашивочную машину с требуемыми техническими характеристиками.

Мешкозашивочная машина широко используется на предприятиях по производству стройматериалов, удобрений, пищевых продуктов, комбикормов. Так же устройства для механизации процесса зашивания востребованы в сельском хозяйстве, при утилизации отходов и в компаниях, занимающихся подготовкой грузов к транспортировке.

Классификация

По типу исполнения и конструктивным особенностям мешкозашивочные машины разделяют на три типа:

• Автономные машины предназначены для использования на удаленных объектах (в полях, на стройке) или на перемещающихся рабочих местах. Такие агрегаты благодаря пластиковому ударопрочному корпусу имеют небольшой вес, а их мобильность достигается за счет питания от встроенных или подвесных аккумуляторов. От емкости и мощности батареи зависит производительность такого оборудования и время автономной работы.

• Стационарная мешкозашивочная машина "привязана" к месту подключения и может крепиться на рабочем столе или на подвесном блоке.Управление осуществляется с помощью кнопки или педали, позволяющей рабочему задействовать обе руки. Это повышает безопасность и эффективность работы. Корпус таких агрегатов отливается из металла, что обеспечивает жесткость и надежную фиксацию закрепленных на нем конструктивных элементов. В свою очередь это дает возможность использовать более мощный и скоростной привод, питающийся от электросети.

• Конвейерные мешкозашивочные агрегаты устанавливаются на потоковых линиях. Такие машины отличаются высокой производительностью и повышенным эксплуатационным ресурсом, а также имеют расширенные функции и регулировки.

Конструктивные особенности и возможности

Зашивание мешков – это вспомогательная операция, выполнение которой не требует специальных квалификационных знаний и навыков. В то же время она должна выполняться качественно и своевременно. Поэтому мешкозашивочная машина должна быть простой и удобной в обслуживании, а также обладать при этом высокой надежностью и производительностью.

В ее механизмах используются высококачественные износостойкие элементы (подшипники, бронзовые шестерни) обеспечивающие возможность продолжительной работы в течение рабочей смены. Для протяжки материала применяется роликовые лапки или унисонный транспортер. Это позволяет зашивать мешки из многослойной бумаги, джута, полиэстеровой ткани, мешковины, полиэтилена даже при подвороте края.

Обычно цепной шов выполняется одной ниткой, которая подбирается в соответствии с материалом мешка:

• хлопковая идеально подходит для бумажной тары;

• пропиленовая – для полиэстеровых мешков;

• нить на шелковой основе – для фиксации жесткой мешковины.

При этом образуется стежки специальной формы, которые при необходимости можно легко распустить, потянув за специально оставляемый для этого конец нити. Почти каждая мешкозашивочная машина оборудуются системой автоматической обрезки нити.

Некоторые виды специального промышленного мешкозашивочного оборудования делают более надежный двухниточный еврошов, а также позволяют производить настрочку укрепляющей ленты, выполнять подгиб края мешка.

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