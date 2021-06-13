Меркель - Байдену: Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа

По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7 обсудила ситуацию вокруг газопровода Nord Stream 2.

Об этом Меркель рассказала на брифинге, сообщает Укринформ.

"Мы коротко обсудили тему "Северного потока 2". Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа", - заявила канцлер.

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По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.

Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Вашингтон, США, чтобы решить спор с президентом Джо Байденом по поводу газопровода "Северный поток - 2".