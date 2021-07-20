Меморандумом НБУ с Visa и Mastercard заинтересовался Антимонопольный комитет

Платежные системы Mastercard и Visa согласовывают в Антимонопольном комитете Украины меморандум с Национальным банком об уменьшении размера внутригосударственных межбанковских комиссий.

Автор: Елена Луценко Нацбанк и международные платежные системы Visa и Mastercard договорились о снижении интерчейндж

"Распоряжением государственного уполномоченного начато дело о предоставлении разрешения компании Mastercard Еurope S.A. и компании Visa International Service Association на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы относительно соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов, уплачиваемых эквайром в пользу эмитента, в Украине, что будет реализовано в форме Меморандума о содействии конкурентном платежном рынка в Украине между компанией Mastercard Europe SA, компанией Visa International Service Association и Национальным банком Украины ", - сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

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Нацбанк и международные платежные системы Visa и Mastercard подписали меморандум о снижении предельного размера ставок межбанковских комиссий - интерчейндж, сообщила пресс-служба НБУ. Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок межбанковских комиссий. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.