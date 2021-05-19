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Безналичных платежей станет больше: Нацбанк договорился с международными платежными системами

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Нацбанк и международные платежные системы Visa и Mastercard подписали меморандум о снижении предельного размера ставок межбанковских комиссий - интерчейндж, сообщила пресс-служба НБУ.

"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок межбанковских комиссий", - рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Автор: Елена Луценко
  Подписание меморандума будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов пользователей платежных карт
Подписание меморандума будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов пользователей платежных карт

Ранее в Верховной Раде рассматривали возможность уменьшения двух комиссий - за обслуживание POS-терминалов и банковских карт. То есть за эквайринг и интерчейндж. Первую платит предприниматель банка, которому принадлежит платежный терминал. Вторую - банк-владелец терминала перечисляет финучреждении, которая выпустила карту клиента. Зарегистрировали два законопроекта.

В Нацбанке заявили, что подписание меморандума будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов украинцев - пользователей платежных карт. Будет развивать конкуренцию и расширит возможности для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов.

Компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения разрешения начнут постепенно снижать предельные размеры ставок комиссии.

С 1 июля 2021 они должны составлять не более 1,20%; с 1 июля 2022 - не более 1,00%;

с 1 июля 2023 - не более 0,90%.

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Важно сохранить исключительно рыночные подходы к регулированию платежного рынка, заключили в Нацбанке. Это дает возможность финансовой индустрии увеличивать количество безналичных платежей, сокращать долю теневой экономики. Возрастут поступления в госбюджет.

Антимонопольный комитет подозревает государственные банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг. Начали рассмотрение дел против Приватбанка и Ощадбанка.

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Дата
19
мая

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