АМКУ подозревает госбанки в установлении завышенной комиссии

Услуги эквайринга в течение 2018-2020 годов предоставляли около 30 банков. Фото: Reuters

Антимонопольный комитет подозревает государственные банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг. Начались рассмотрения дел против Приватбанка и Ощадбанка.

Для проведения расчетов через терминалы, торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и имеют статус эквайра, сообщает пресс-служба АМКУ. Этим банкам предприниматели платят комиссию за эквайринг. Банки-эквайры в свою очередь оплачивают банкам-эмитентам межбанковскую комиссию - интерчейндж.

"Если банк-эмитент и банк-эквайр - один и тот же, при расчетах не проходит межбанковская операция, а потому нет оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчейндж", - говорится в сообщении.

Услуги эквайринга в течение 2018-2020 годов предоставляли около 30 банков, то есть рынок является потенциально конкурентным. В то же время, именно Приватбанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Следовательно, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

Финучреждения устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайр не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги. Такое положение имеет структурные признаки монопольного. Единоличная это монополия или коллективная, определят в ходе расследования.

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В начале апреля Ощадбанк, Приватбанк и "Райффайзен банк Аваль" сообщили о готовности постепенно уменьшить ставку межбанковской комиссии.