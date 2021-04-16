АМКУ подозревает госбанки в установлении завышенной комиссии

 
Ексклюзивы
1/5
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 315
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1017
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 864
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 243
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 765
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1629
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 441
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1323
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 612
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 126
Фото
Все фото
6
7
3
5
5
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 765
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1629
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 747
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1323
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 279
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 15:34

АМКУ подозревает госбанки в установлении завышенной комиссии

  Комментировать
АМКУ подозревает госбанки в установлении завышенной комиссии
Услуги эквайринга в течение 2018-2020 годов предоставляли около 30 банков. Фото: Reuters

Антимонопольный комитет подозревает государственные банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг. Начались рассмотрения дел против Приватбанка и Ощадбанка.

Для проведения расчетов через терминалы, торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и имеют статус эквайра, сообщает пресс-служба АМКУ. Этим банкам предприниматели платят комиссию за эквайринг. Банки-эквайры в свою очередь оплачивают банкам-эмитентам межбанковскую комиссию - интерчейндж.

"Если банк-эмитент и банк-эквайр - один и тот же, при расчетах не проходит межбанковская операция, а потому нет оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчейндж", - говорится в сообщении.

Услуги эквайринга в течение 2018-2020 годов предоставляли около 30 банков, то есть рынок является потенциально конкурентным. В то же время, именно Приватбанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Следовательно, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

Финучреждения устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайр не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги. Такое положение имеет структурные признаки монопольного. Единоличная это монополия или коллективная, определят в ходе расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки начали списывать долги со счетов украинцев

В начале апреля Ощадбанк, Приватбанк и "Райффайзен банк Аваль" сообщили о готовности постепенно уменьшить ставку межбанковской комиссии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «АМКУ подозревает госбанки в установлении завышенной комиссии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Суд признал вопросы референдума неконституционными

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

Основали ведущее учебное заведение

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Похоронная процессия побила витрины магазинов

Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Как бороться со стрессом

Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление Просмотров: 20457
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 11988
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 10971
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 9819
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 5 Просмотров: 7551
Экономика
Приватбанк выставят на продажу
Приватбанк выставят на продажу Просмотров: 270
Мировые цены на нефть могут обвалиться: назвали условия
Мировые цены на нефть могут обвалиться: назвали условия Просмотров: 171
Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины
Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины Просмотров: 414
Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло
Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло Просмотров: 90
Доллар продолжает дешеветь
Доллар продолжает дешеветь Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
1
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
Голосов: 26382
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть