Украинские банки хотят уменьшить стоимость комиссии за оплату

Некоторые украинские банки готовы уменьшить комиссию за оплату. Фото: pixabay.com

Ощадбанк, Приватбанк и "Райффайзен банк Аваль" сообщили о готовности постепенно уменьшить ставку межбанковской комиссии.

"Крупнейшие банки Украины, работающих в сфере эквайринга, подтверждают готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине", - говорится в совместном заявлении банков, пишет OBOZREVATEL.

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Банки намерены обратиться в Антимонопольный комитет по оценке плана снижения комиссии интерчейндж в ближайшие 3 года. В этом году с 1 июля банки готовы снизить ее до 1,2%, с 1 июля 2022-го - до 1%, а с 1 июля 2023 года - до 0,9%.

С целью снижения стоимости платежных услуг их удобства для конечных потребителей банки предлагают правительству 3 шага: ввести регулирование осуществления платежей в безналичной форме между компаниями / государством с одной стороны и гражданами с другой. Отменить требования бесплатного обслуживания зарплатных счетов. Снизить установленные ограничения по наличным расчетам в торговой сети.

Заявление банков также поддержали в компаниях Visa и Mastercard.

Национальный банк сообщил, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в Европе привело к наступлению негативных последствий: увеличилась стоимость годового обслуживания кредитных карт, исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания дебетовых карт. Кроме этого, уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека, увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств.

Ощадбанк обжалует решение апелляционного суда Парижа. Французский суд отклонил решение Международного Трибунала о возмещении Россией потерь вызванных аннексией Крыма. Украинский банк считает, что при вынесении решения не были учтены особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями.