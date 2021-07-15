Мелким фермерам будут давать кредиты на землю: объявили условия

Кабмин поддержал льготные кредиты для фермеров на покупку земли сельхозназначения.

Автор: Елена Луценко Заем для фермеров будет предоставляться до 10 лет

Льготные условия предусмотрены для мелких и средних аграриев, которые работают на земле и имеют в пользовании не более 500 га.

Заем будут предоставлять до 10 лет.

"Отныне программой государственных портфельных гарантий смогут воспользоваться фермеры, желающие приобрести землю сельскохозяйственного назначения. Правительство поддержало соответствующее решение во время заседания. Это уже третья наша программа, направленная на удешевление денег для фермеров. Это позволяет им не только приобрести землю, а также начать действительно стратегически и длительно инвестировать в свое производство", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Гарантии от государства позволяют существенно снизить ставку по кредиту, который предоставляет банк.

1 июля министр аграрной политики Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на референдуме.