McDonald's закрыл все рестораны, Uber приостановил работу в Украине

В Uber следят за обстоятельствами и надеются, что это временная ситуация. Фото: uber-partner

Рестораны McDonald's закрыли рестораны до стабилизации ситуации. Сервис Uber временно прекратил работу. АrcelorMittal Кривой Рог сократит производство до минимума и остановит шахты.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Команда сети McDonald's продолжает работу в Украине. Решается вопрос о срочной выплате зарплат сотрудникам.

В приложении к сервису Uber сообщается, что сервис компании перестал работать в Украине.

"В настоящее время поездки из Uber в этом регионе недоступны", – говорится в сообщении для пассажиров в Киеве.

Во Львове приложение показывает, что нет доступных поездок.

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В Харькове и Одессе также высвечивается сообщение, что поездки в регион недоступны.

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу программы. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация", – заявили в пресс-службе компании.

Сервисы вызова такси Bolt и Uklon продолжают работать.

В Украине Uber работает с 2016 года и находится в 9 городах.