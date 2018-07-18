Масло каких предприятий опасно покупать: расследование экспертов

Фальсифицированную продукцию изымут из обращения и утилизируют. Фото: "Коломия Сьогодні"

В Украине фальсифицированное сливочное масло реализуется под марками шести предприятий-производителей.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела расследование деятельности молокоперерабатывающих предприятий в Полтавской и Ивано-Франковской областях, пишет "Новое время".

Во время проверки обнаружили, что производственные мощности Техмолпром, Гадячсыр, Лозинский молочный завод, Полтавамолпрод в Полтавской области не осуществляют производственной деятельности. Это также касается Молокозавод-Карпаты, который находится в Ивано-Франковской области.

Кроме того, производитель якобы белорусского масла вообще отсутствует в реестре операторов рынка. На маркировке он указывает адрес: пгт Житянка Ивано-Франковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасные продукты: когда с полок супермаркетов исчезнет фальсификат

"Масло сливочное, которое реализуется в торговых сетях на территории Украины под маркой указанных предприятий, фальсифицированное и в соответствии с законом "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" является опасным пищевым продуктом. Имеет вредное воздействие на здоровье человека и является непригодным для потребления", - отметили в Держпродспоживслужби.

Фальсифицированную продукцию изымут из обращения и утилизируют.

4 апреля 2018 года в Украине заработали новые правила проверки качества продуктов. Если инспектор обнаружит факторы, угрожающие жизни и здоровью человека, может временно приостановить производство или оборот пищевых продуктов. Чаще всего будут проверять магазины со свежими продуктами. В зависимости от вида нарушений, инспектор может наложить штраф до 70 тыс. грн.