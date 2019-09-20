Маркарова планирует рост ВВП на 5-7% ежегодно

Подали проект бюджета на 2020 год, основанный на росте ВВП на 3,3%. Фото: УНИАН

На рассмотрение в Верховную Раду подали проект бюджета на 2020 год, основанный на росте ВВП на 3,3%.

Процент был сделан в мае 2019-го, пишет УНИАН.

"Бюджет, который мы обсуждаем, базируется на макроэкономическом прогнозе, который утвержден еще в мае 2019-го. И просмотр этого макропрогноза, который Бюджетный кодекс позволяет сделать между первым и вторым чтениями, еще у нас впереди. Поэтому у нас сегодня бюджет базируется на реальном росте ВВП на 3,3% и тех макроэкономических показателях и социальных стандартах, утвержденных еще предыдущим Кабмином", - говорит Оксана Маркарова, министр финансов.

Она считает, что каждый год возможен рост ВВП на 5-7% ежегодно.

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"Это очень амбициозная цель, и она ее можно достичь. Но чтобы мы увидели это в бюджете, нам нужно активное сотрудничество с вами по тем законопроектам, которые вы активно голосуете последние 2 недели, по тем законопроектам, по которым вы будете голосовать сегодня", - говорит Маркарова.

Министр добавила, что для достижения цели нужно преодолеть коррупцию, ускорить приватизацию, запустить концессию, создать сильную таможню и привести стандарты до европейского уровня.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 млрд грн.