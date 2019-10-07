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понедельник, 07 октября 2019 13:40

Мало налогов, но много схем: в Украине "втемную" торгуют землей

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Мало налогов, но много схем: в Украине &quot;втемную&quot; торгуют землей
В Украине полноценный рынок земли планируют запустить с 1 октября 2020 года. Фото: Depositphotos

В Украине пока не существует рынка земли. В то же время землей торгуют "в тени".

"Мы подошли к финальному моменту, когда можно навести порядок после 18 лет моратория. Земля не покупается и не продается "в открытую". Зато по-настоящему продается "в тени". А там - низкая цена и мало налогов, зато много схем" , - сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак, передают vesti.ua.

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Он отметил, что власти планируют детенизировать рынок земли и защитить права собственников.

"Украинцы сейчас лишены возможности продавать и, что самое важное, - покупать землю в Украине. То есть за границей купить аграрную землю проще, чем у нас", - заявил Мушак.

В Украине полноценный рынок земли планируют запустить с 1 октября 2020-го. Хотят отменить запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Позволить покупать землю украинским физическим и юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

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