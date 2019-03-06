Макрон, Порошенко, Трамп: сколько получают получают президенты

Петр Порошенко имеет зарплату $ 1000. Фото: https://glavcom.ua

Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. За год он получает около $1,7 млн.

Такой уровень зарплат является частью специальной государственной политики - чиновникам намеренно платят много, чтобы их было труднее коррумпировать, сообщает "АиФ".

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Зарплата президента США Дональда Трампа - $400 тыс в год плюс надбавка на дополнительные расходы в размере $ 50 тыс, необлагаемый счет на поездки в размере $ 100 тыс и $ 19 тыс на развлечения. При этом Трамп получает всего $1, а другую часть зарплаты отдает на благотворительность. Его состояние оценивается в $ 3 млрд-

Зарплата канцлера Германии Ангелы Меркель составила $369 тыс. в год.

Президент Франции Эммануэль Макрон зарабатывает $206 тыс. в год.

Заработная плата президента Украины Петра Порошенко составляет 28 тыс. грн в месяц, что по текущему курсу соответствует $1000, то есть в год президент $12 тыс зарплаты.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до $700 млн. Большую часть дополнительных средств направят на увеличение до $115 млн расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование" .