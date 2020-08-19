Махинации с кредитным лимитом прекратят: что изменится осенью

Иногда банки злоупотребляют правами клиентов. Фото: pixabay.com

Некоторые банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, который формируется не только из собственных средств, но и из кредитного лимита. В результате клиенты могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого.

После этого придется погасить не только сумму кредитного лимита, но и комиссию с процентами за пользование. Банки в таком случае злоупотребляют правами клиентов, говорят в пресс-службе Нацбанка.

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С 1 сентября 2020 года заработают требования регулятора к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков.

Банки будут обязаны правильно показывать средства на счете - отдельно собственные деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Также их работники должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита. В смс, мессенджере или другим удобным способом, который выбрал пользователь услуги.

В Нацбанке пояснили, на что обращать внимание, чтобы кредит "под 0%" вдруг не оказался "под 1700%". Низкая ставка может действовать в течение льготного периода, например, 5 дней. Далее заемщикам будут начислять проценты по обычному тарифу, а это 100%, 700% и даже 1700% годовых.