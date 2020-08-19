Махинации с кредитным лимитом прекратят: что изменится осенью

 
Ексклюзивы
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 477
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 765
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 243
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 486
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2385
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 477
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1305
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1773
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 504
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 12:51

Махинации с кредитным лимитом прекратят: что изменится осенью

  Комментировать
Махинации с кредитным лимитом прекратят: что изменится осенью
Иногда банки злоупотребляют правами клиентов. Фото: pixabay.com

Некоторые банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, который формируется не только из собственных средств, но и из кредитного лимита. В результате клиенты могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого.

После этого придется погасить не только сумму кредитного лимита, но и комиссию с процентами за пользование. Банки в таком случае злоупотребляют правами клиентов, говорят в пресс-службе Нацбанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Найти работу в Польше можно за пять минут

С 1 сентября 2020 года заработают требования регулятора к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков.

Банки будут обязаны правильно показывать средства на счете - отдельно собственные деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Также их работники должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита. В смс, мессенджере или другим удобным способом, который выбрал пользователь услуги.

В Нацбанке пояснили, на что обращать внимание, чтобы кредит "под 0%" вдруг не оказался "под 1700%". Низкая ставка может действовать в течение льготного периода, например, 5 дней. Далее заемщикам будут начислять проценты по обычному тарифу, а это 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Махинации с кредитным лимитом прекратят: что изменится осенью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 48962
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 30177
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 9045
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 6894
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
 Просмотров: 6174
Экономика
Когда ожидать падения цен на компьютеры
Когда ожидать падения цен на компьютеры Просмотров: 27
Кому прекратят выплату субсидий
Кому прекратят выплату субсидий Просмотров: 288
Пособие матерям-одиночкам начали забирать назад
Пособие матерям-одиночкам начали забирать назад Просмотров: 648
Мыло вместо путевок: что покупали украинцы летом через интернет
Мыло вместо путевок: что покупали украинцы летом через интернет Просмотров: 81
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
 1 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
МЗС впервые в истории вызвало своего посла из Беларуси
Голосов: 25098
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua