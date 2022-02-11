Лучших экспертов привлекут к обновлению курса школьной информатики

1 сентября 2022 г. в 50 школах стартует пилотный проект информатики. Фото: nus.org.ua

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины вместе с проектом EU4DigitalUA представили проект обновления содержания, образовательных ресурсов и подходов к обучению предмету информатики в школах.

Пилотный проект стартует 1 сентября 2022, сообщает Минцифры.

Проектом предусмотрено привлечение лучших украинских и европейских экспертов, представителей ИТ-кластеров и ИТ-ассоциаций Украины, которые уже готовы предоставить со своей стороны технологическую экспертизу для эффективного внедрения новейших цифровых технологий в преподавание, обучение и оценку учащихся, а также создание нового контента для школьного предмета информатики в 1-11 классах.

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Обновление содержания и образовательных ресурсов предмета информатики является частью крупной реформы IT-образования Украины.

1 сентября 2022-го начнется пилотирование проекта в 50 заведениях общего среднего образования. А с 1 сентября 2023 года обновленное содержание предмета информатики для учреждений общего среднего образования будет реализовываться на общегосударственном уровне.

"Один из наших ключевых проектов в рамках реформы IT-образования - обновление школьного курса по информатике. В учебных заведениях устаревшее программное обеспечение, не хватает учителей с ИТ-образованием, предмет преподают учителя других дисциплин. Это не те уроки информатики, которые помогут детям найти себя в новом цифровом мире. Уверен, что обновленные уроки по информатике станут тем первым базисом, который поможет детям легко найти себя в IT-специальностях", убежден вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Петиция к президенту об отмене в этом году Государственной итоговой аттестации для учащихся четвертого, девятого и 11 классов набрала обязательные для рассмотрения 25 тыс. подписей.

"В связи с эпидемией коронавируса и внедрением дистанционного обучения в областях, находящихся в красных зонах, предлагаю отменить Государственную итоговую аттестацию для учащихся четверых, девятых и одиннадцатых классов в связи с неэквивалентным количеством времени для обработки и усвоения программы учащимися на онлайн-обучении по сравнению с очной формой обучения в школе", - говорится в петиции.