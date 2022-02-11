Петиция об отмене ГИА набрала необходимые голоса

Итоговые экзамены в школе могут быть отменены. Фото: Pexels

Петиция к президенту об отмене в этом году Государственной итоговой аттестации для учащихся четвертого, девятого и 11 классов набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

"В связи с эпидемией коронавируса и внедрением дистанционного обучения в областях, находящихся в красных зонах, предлагаю отменить Государственную итоговую аттестацию для учащихся четверых, девятых и одиннадцатых классов в связи с неэквивалентным количеством времени для обработки и усвоения программы учащимися на онлайн-обучении по сравнению с очной формой обучения в школе", - говорится в петиции.

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Автор считает, что проведение экзаменов будет несправедливо по отношению к ученикам, которым отменили обязательное ГНА в 2021 и 2020 годах.

В Украине более 130 тыс. человек зарегистрировались на пробное внешнее независимое оценивание. Она состоится 19 и 26 марта 2022 года, сообщила прессслужба Министерства образования и науки. По состоянию на 24 января выпускники школ заказали и оплатили 196 833 тестирования.