Лучше лотерейного билета: миллиардер назвал главную ценность криптовалюты Dogecoin

Американский миллиардер и владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks NBA Марк Кубан, капитал которого оценивается в 4,4 миллиарда долларов, назвал преимущества криптовалюты Dogecoin.
По его словам, Dogecoin возможно и не самая лучшая инвестиция в мире, но это однозначно лучше лотерейного билета. Он объяснил, что эта виртуальная валюта – прекрасный способ начать разбираться в криптовалютах. Об этом сообщает Bloomberg.
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"Биткоин похож на цифровую версию золота, Ethereum – на виртуальную версию валюты, а Dogecoin – это просто весело", - добавил бизнесмен.
Ранее Национальный банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.
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