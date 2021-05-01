Лучше лотерейного билета: миллиардер назвал главную ценность криптовалюты Dogecoin

Он пояснил, что эта виртуальная валюта - прекрасный способ начать разбираться в криптовалюта. Фото: Reuters

Американский миллиардер и владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks NBA Марк Кубан, капитал которого оценивается в 4,4 миллиарда долларов, назвал преимущества криптовалюты Dogecoin.

По его словам, Dogecoin возможно и не самая лучшая инвестиция в мире, но это однозначно лучше лотерейного билета. Он объяснил, что эта виртуальная валюта – прекрасный способ начать разбираться в криптовалютах. Об этом сообщает Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин может привести к разрушительным потерям - генеральный прокурор Нью-Йорка

"Биткоин похож на цифровую версию золота, Ethereum – на виртуальную версию валюты, а Dogecoin – это просто весело", - добавил бизнесмен.

Ранее Национальный банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.