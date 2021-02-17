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среда, 17 февраля 2021 17:35

Льготные кредиты и гранты не вернут заробитчан: эксперты объяснили причину

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Льготные кредиты и гранты не вернут заробитчан: эксперты объяснили причину
Система поддержки малого бизнеса в Украине только начинает развиваться. Фото: pixabay.com

Правительство предлагает выделять гранты трудовым мигрантам на собственное дело - до 150 тыс. грн. А также беспроцентные кредиты на 5 лет.

Одно из условий - человек должен инвестировать в дело и собственные средства. Сумма должна быть не меньше, чем даст государство.

Gazeta.ua спросила экспертов, удастся ли таким образом вернуть заробитчан домой.

Владимир Дубровский, экономист:

"В Украине с одной стороны идет наступление на мелкий бизнес: фискализация, борьба с оформлением наемных работников как ЧП. С другой - предлагают отдавать деньги налогоплательщиков работникам на основание собственного дела. Далеко не все люди склонны к предпринимательской деятельности. Поэтому надеяться, что из этого получится много успешных бизнесов, я бы не стал ", - отметил он.

Кроме того, даже если увеличить грант в 300 тыс. гривен - получится не слишком большая сумма.

"Этого хватит, чтобы закупить товар, если речь о торговле. Или приобрести подержанный автомобиль, чтобы предоставлять услуги такси. Главное, что можно сделать для того, чтобы снизить трудовую миграцию - радикально сокращать нагрузку на заработную плату. Сейчас, если работодатель выплачивает 2 гривны работнику, то еще 1 гривну он отдает в бюджет. Если эти деньги получит работник, зарплата вырастет. Кроме того, будет создано больше рабочих мест именно в трудоемких отраслях, где конкуренция между работодателями живее. И это подтолкнет рост зарплат", - добавил Дубровский.

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Игорь Бураковский, экономист:

"Чтобы поощрить работников возвращаться домой, нужно решить комплекс проблем, связанных с украинской бизнес-средой. В частности, необходимо упростить разного рода формальности, регуляторные правила. Многое зависит не только от центральной власти, но и от местной. Проблемы, которые традиционно связывали с центром, например, бюрократия, коррупция, - никуда не делись на местном уровне. Поэтому многое будет зависеть от того, как местная власть будет поддерживать не только работников, но и в целом развитие производственно-коммерческой деятельности на своей территории. Кроме бизнес-климата, следует также решать вопросы, связанные с макроэкономической стабильностью, с судебной системой, теневой экономикой", - говорит он.

По мнению эксперта, система поддержки малого бизнеса в Украине только начинает развиваться.

"Объемы кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9" внушают надежды. Главное - начать. Позже можно будет скорректировать программу. Понадобится некоторое время, чтобы появились истории успеха и работники поверили, что можно работать в Украине ", - добавил экономист.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии:

"Не верю в эту идею. Если работники поехали искать работу, то скорее всего они в большей степени ориентированы работать по найму. Кроме того, непонятные критерии, по которым будут отбирать работников для участия в программе. У нас нет соответствующего реестра ", - говорит он.

Прежде всего, нужно решить проблему низких зарплат в Украине.

"Чтобы зарплаты подтянуть до уровня польских, нам нужно иметь такую ​​же производительность труда. Для этого необходимо увеличивать инвестиции. Доля инвестиций в ВВП у нас существенно ниже, чем в Польше. Иностранного инвестора отпугивает в Украине макроэкономическая нестабильность, разговоры "не будем выполнять условия МВФ", о дефолте, плюс - коррупция, судебная система", - подытожил эксперт.

В конце января Кабинет министров принял законопроект о предоставлении единовременной денежной помощи трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине. Право на грант будут иметь граждане Украины, которые работали за рубежом более 1 года. Также будут учитывать страховой стаж. Те, кто имеет более 10 лет стажа, смогут претендовать на единовременную помощь на безвозвратной основе за счет средств Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы. Гражданам с меньшим страховым стажем будут предлагать беспроцентные кредиты на 5 лет.

Автор: Евгения Давыденко
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