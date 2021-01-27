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среда, 27 января 2021 13:52

Кабмин грантами заманивает заробитчан домой

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Кабмин грантами заманивает заробитчан домой
Украинцам будут давать до 150 тыс. грн на собственное дело, если вернуться с заработок. Фото: vse.media

Кабинет министров планирует запустить программу государственных грантов для трудовых мигрантов из Украины.

Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 27 января.

"Сегодня у нас на повестке дня законопроект, которым предлагается предоставить грантовую поддержку для наших трудовых мигрантов, которые вернулись в Украину и хотят открыть собственное дело. Мы предлагаем, чтобы человек мог взять до 150 тысяч гривен на открытие собственного дела. Одно из важных условий - он должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньше той, которую выдает государство", - сказал премьер.

В правительстве рассчитывают, что это поможет оставить людей в Украине, открывать бизнес.

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После Рождественских праздников украинцы массово возвращались за границу на работу. В те дни количество людей, которые пересекали границу, увеличилось вдвое.

За январь-ноябрь 2020 года украинцы перевели из-за рубежа $11,026 млрд. Это втрое больше, чем сумма прямых иностранных инвестиций в Украину.

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