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среда, 28 апреля 2021 18:32

Летом газ для населения не подешевеет

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Летом газ для населения не подешевеет
Сейчас цена газа является недоступной для большинства потребителей. Фото: Елена Луценко

Прежде чем что-то требовать, правительству нужно определить методику расчета цен и тарифов. Создать внутренний индикатор, который будет базовым для определения цены газа или годового тарифа. Это позволит снизить стоимость ресурса для населения, рассказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

"Но у нас пока цены привязаны к внешним спекулятивным котировкам. Плюс в тариф заложены все ценовые риски, связанные с изменением этих самых спекулятивных котировок в течение всего следующего года. То есть цены на газ в Украине определяются не по соотношению спроса и предложения внутри страны, а привязаны к котировкам на европейских газовых хабах - виртуальных точках продаж. Где-то в Нидерландах, Австрии или Германии стоит сервер.

На нем установлена ​​программа, доступ к которой имеют трейдеры. Они предлагают, покупают или перепродают определенные объемы газа. Среди участников этого рынка есть не только поставщики и потребители, но и большое количество спекулянтов. Поэтому усредненная цена всех сделок, там заключаемых выше фактической рыночной цены природного газа", - говорит Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, Нафтогаз монопольно распоряжается ресурсом Укргаздобычи.

"Нужно сделать так, чтобы в Украине была торговая площадка, на какой бы реализовывался газ внутренней добычи. И чтобы его цена учитывалась при определении годового тарифа. А у нас это не учитывается. Почему-то считается, что весь газ покупаем на европейских газовых хабах и затем его транспортируем в Украину. Но этого нет. У нас две трети внутренней добычи. Также никоим образом не учитывается наличие газа в хранилищах. А все это - полномочия правительства. Кабмин определяет методику или НКРЕКП по соответствующему поручению. Поэтому требовать от компаний снизить летом цену - это просто смешно", - говорит Рябцев.

Если стоимость газа недоступна для большинства потребителей, нужно менять правила игры на рынке.

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"Правила игры на рынке может и должен менять независимый арбитр, которым является Кабмин или НКРЕКП. А не рассказывать, что кто-то должен снижать цены", - подытожил эксперт.

Правительство ожидает, что Нафтогаз и другие компании летом снизят цены на газ в рамках годового тарифа. Конкуренция за потребителей должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы летом, заявил 27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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28
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