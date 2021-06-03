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четверг, 03 июня 2021 12:38

Квартиры резко подорожают – прогноз экспертов

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Квартиры в течение года подорожают на 15-20%. Рост цен продолжится и в дальнейшем.

Автор: Елена Луценко
  Средняя цена на квартиры на первичном рынке в Киеве в этом году может вырасти на 15-20% до $ 1,3 тиc за кв. м
Средняя цена на квартиры на первичном рынке в Киеве в этом году может вырасти на 15-20% до $ 1,3 тиc за кв. м

"Рынок очень активен, не перегрет, спрос устойчивый. На фоне повышения цен на стройматериалы, инфляционных процессов, снижение процентных ставок, доступной ипотеки и других факторов мы ожидаем рост цен, – рассказал генеральный директор промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко в комментарии Экономической правде.

Средняя цена на квартиры на первичном рынке в Киеве в этом году может вырасти на 15-20% до $ 1,3 тыc. за кв. м. До конца 2023 - до $2 тыс., сообщил Пилипенко.

"Новые законодательные инициативы и снижение ипотечных ставок станут топливом для роста цен", – считает руководитель портала Domik.ua Виталий Котенко.

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Отмена моратория на взыскание просроченной задолженности по валютным кредитам и урегулирование рынка коллекторских услуг повлекут снижение ипотечных ставок, добавил Котенко.

В мае средняя стоимость 1 кв. м жилья в Киеве составляет $ 1308. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии – добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры – плюс 15,3%. "Гостинки" добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные – 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.

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