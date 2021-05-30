Куплю квартиру: как правильно выбирать жилье

Спросом пользуются жилые комплексы с закрытой территорией. Фото: pexels.com

Ключевым фактором при выборе квартиры является бюджет. Чтобы понимать, какие варианты подходят, необходимо трезво оценить ваши финансовые возможности.

"Ключевым фактором ценообразования является локация. Здесь стоит анализировать три основные составляющие: инфраструктуру и ее объем, транспортную доступность и экологию. Если вы молодой человек без пары и с собственным автомобилем, то наличие поблизости с домом учебных заведений, клиник, аптек, детских площадок вас вряд ли будет интересовать. Куда важнее будет наличие вблизи торгового центра, кинотеатра", - объясняет специалист по разработке концепций проектов жилой недвижимости Бронислав Чумак, пишет mind.ua.

При выборе квартиры обращайте внимание на транспортную доступность. Если, например, у одного из будущих соседей нет авто, то у другого их может быть два. Кроме того, важно узнать есть ли поблизости жилого комплекса стоянки и паркинги.

Эксперт советует проверять свой район на наличие стихийных свалок, заводов и производств, транспортных магистралей с насыщенным трафиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Новострой могут недостроить. А вторичный рынок - это постоянные прорывы коммуникаций"

Сегодня спросом пользуются жилые комплексы с закрытой территорией. Ведь в таком случае можно рассчитывать на круглосуточную охрану и видеонаблюдение.

Обращайте внимание на наличие комнат для хранения велосипедов и кладовых.

"Поинтересуйтесь количеством лифтов и кто является их производителем. Существует множество примеров в новостройках, где застройщики экономят на качестве и количестве лифтов. Также важно выяснить, когда нужно оплачивать коммунальные платежи. И придется вам столкнуться с так называемым депозитом - авансовый платеж за несколько месяцев, который могут взимать еще до начала ремонтных работ в вашей квартире", - советует Чумак.

В мае средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Киеве составляет $1308. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии - добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры - плюс 15,3%. Гостинки добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные - 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.