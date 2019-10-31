Курсовые качели: сколько стоит доллар 31 октября

Доллар подешевел на 12 коп. Фото: tsn.ua

Национальный банк Украины на 31 октября установил курс доллара на уровне 24,99 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 27,75 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Валюту разрешили покупать без ограничений

В обменниках доллар покупают по 24,94 грн. Продают по 24,97 грн.

За евро предлагают 27,71 грн. Продают по 27,74 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.