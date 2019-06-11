Курс валют: сколько стоит доллар 12 июня

Доллар подешевел на 8 копеек. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 12 июня установил курс доллара на уровне 26,29 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 18 коп. Стоит 29,80 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,36 грн, продают по 26,53 грн.

За евро предлагают 29,70 грн. Продают по 30 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

За прогнозами аналитиков, на этой неделе доллар продолжит дешеветь. На межбанке может торговаться вблизи 26,1 грн. Наличный доллар - 26-26,3 грн.