Курс доллара рванул вверх

Евро стоит 30,57 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 26 октября установил курс доллара на уровне 26,35 грн. Курс вырос на 6 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время Евро стоит 30,57 грн, сообщает сайт НБУ.

Курс российского рубля - 37 коп.

Польский злотый стоит 6,62 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,35 грн. Продают по 26,40 грн.

За евро предлагают 30,45 грн. Продают по 30,60 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.