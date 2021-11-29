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вторник, 30 ноября 2021 07:10

Курс доллара рванул вверх в последний день осени

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Курс доллара рванул вверх в последний день осени
Евро стоит 30,64 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 30 ноября установил курс доллара на уровне 27,17 грн. Курс вырос на 7 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время Евро также подорожал на 7 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,64 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,52 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,20 грн. Продают по 27,30 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,75 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
30
ноября

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