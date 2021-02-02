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среда, 03 февраля 2021 07:10

Курс доллара поразил стабильностью

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Курс доллара поразил стабильностью
Курс доллара со вчерашнего дня не изменился. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 3 февраля установил курс доллара на уровне 28,06 грн. Это столько же, как вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 33,79 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,95 грн. Продают по 28,14 грн.

За евро предлагают 33,60 грн. Продают по 33,99 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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