Курс Bitcoin упал после очередного ценового рекорда

Курс биткоина значительно колеблется. Фото: unsplash

Сегодня в 8:14 курс биткоина упал до $29,99 тыс. Это на 10% меньше рекордного ценового значения в $33 тыс., достигнутого 3 января.

5 января в 2:44 пиковый показатель стоимости биткоина составил $32,78 тыс., говорится в показателях биржи CoinDesk.

Курс биткоина значительно колеблется. В начале 2020 года стоимость этой криптовалюты составляла около $8 тыс. В марте, во время 1-й волны пандемии, она опустилась до отметки менее $4 тыс. Ускоренный рост курса биткоина начался осенью, пишет tsn.ua.

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С середины октября курс биткоина вырос более чем вдвое. В ноябре его курс впервые за 3 года превысил отметку в $18 тыс., а 16 декабря - $20 тыс.

Спрос на Bitcoin среди инвесторов растет. В 2020-м на него обратили внимание также крупные финансовые игроки. Это основной вид криптовалюты, который используют в мире.