Курс Bitcoin достиг нового максимума

Bitcoin завершает рабочую неделю очередным историческим рекордом. Фото: Reuters

На сегодня средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $53 тыс.

Сейчас его доля занимает более 70% во всем глобальном рынке криптовалюта. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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Общая стоимость рыночной капитализации биткоин также установила рекорд, достигнув $1 трлн.

Рост за сутки составил почти $61 млрд.

Гарвард, Йель, университеты Брауна, Мичигана и много других высших учебных заведений вложили свои деньги в ведущую электронную валюту. Учетные записи учебных заведений нашли на бирже Coinbase.