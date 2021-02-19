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пятница, 19 февраля 2021 20:34

Курс Bitcoin достиг нового максимума

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Курс Bitcoin достиг нового максимума
Bitcoin завершает рабочую неделю очередным историческим рекордом. Фото: Reuters

На сегодня средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $53 тыс.

Сейчас его доля занимает более 70% во всем глобальном рынке криптовалюта. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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Общая стоимость рыночной капитализации биткоин также установила рекорд, достигнув $1 трлн.

Рост за сутки составил почти $61 млрд.

Гарвард, Йель, университеты Брауна, Мичигана и много других высших учебных заведений вложили свои деньги в ведущую электронную валюту. Учетные записи учебных заведений нашли на бирже Coinbase.

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Сейчас вы читаете новость «Курс Bitcoin достиг нового максимума». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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