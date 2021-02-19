Курс Bitcoin достиг нового максимума

На сегодня средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $53 тыс.
Сейчас его доля занимает более 70% во всем глобальном рынке криптовалюта. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
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Общая стоимость рыночной капитализации биткоин также установила рекорд, достигнув $1 трлн.
Рост за сутки составил почти $61 млрд.
Гарвард, Йель, университеты Брауна, Мичигана и много других высших учебных заведений вложили свои деньги в ведущую электронную валюту. Учетные записи учебных заведений нашли на бирже Coinbase.
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