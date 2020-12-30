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суббота, 02 января 2021 21:10

Купить квартиру в новостройке: сколько стоит жилье

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Купить квартиру в новостройке: сколько стоит жилье
В эконом-классе стоимость квартир уменьшилась на 0,9%. Фото: unsplash

В декабре средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась.

Цена в первый месяц зимы составляла 32,4 тыс. грн. Это на 0,8% больше, чем в ноябре, пишет "СтройОбзор".

Стоимость квартир классов "эконом", "комфорт", "бизнес" и "премиум" в течение месяца была стабильной. В "де-люксе" цены снизились.

В эконом-классе стоимость квартир уменьшилась на 0,9%, что свидетельствует о наибольшей ценовой стабильности. Средняя цена в декабре - 22,5 тыс. грн. за кв. м.

В комфорт-классе происходили колебания. За декабрь цена поднялась на 2% и составила почти 28 тыс. грн за кв. м.

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Почти незаметные изменения показал бизнес-класс. Стоимость квадратного метра составляет 48,8 тыс. грн, что на 2% выше, чем в ноябре.

Если в ноябре "премиум" показал резкое падение, то в первый месяц зимы цены практически не изменились. В декабре стоимость квадратного метра здесь снизилась на 0,2% и составляет 61,4 тыс. грн.

В классе "де-люкс" цены опустились. Покупка "квадрата" в элитном доме может обойтись в среднем в 102 тыс. грн. Этот показатель на 6% ниже ноябрьского.

В столице однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно приобрести от $35 тыс. Самые низкие цены в Деснянском и Святошинском районах. Самая дорогая недвижимость в Печерском - $108 тыс.

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02
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