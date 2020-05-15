Купить квартиру: как определить, что застройщик надежный

После введения карантина в пригороде стали больше интересоваться вариантами жилья с террасами или балконами. Фото: pixabay.com

Пока на рынке недвижимости покупатели преимущественно присматриваются к квартирам, но не покупают. В основном их интересует жилье в пригороде Киева.

"Покупатель переживает за свои деньги. Боится кризиса, замораживания строек, падение доходов. Шансы продать квартиры в пригороде есть у застройщиков, которые подтвердили свою репутацию. В приоритете продуманные концепции многофункциональных эко-комплексов и "город в городе". Большой аргумент при выборе покупателя - террасы, собственные дворы, балконы", - говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак, пишет 100realty.

Вырос спрос на двухкомнатные квартиры площадью 55-65 кв м с двумя санузлами, террасой и балконом. По-прежнему востребованы "однушки" площадью 35-45 кв м. Трехкомнатные в пригороде Киева пользуются наименьшим спросом.

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В то же время существенно цены пока не изменились. Есть случаи, когда немного выросли. В пригороде квадратный метр в среднем стоит 14 400 грн.

"Чтобы подогреть интерес к своему проекту, застройщик прибегает к демпингу, суперакции с дисконтами. Делать он может это и тогда, когда банально нет денег, чтобы продолжать строить. Проверить это можно, понаблюдав за динамикой на площадке за последние три месяца. Нормальный темп строительства - 3-4 этажа в месяц, допустимый в условиях острого кризиса - 1-2", - говорит Берещак.

В результате экономического кризиса, который вероятно начнется после карантина, квартиры могут подешеветь на 2-10%. На столько в цене выросла недвижимость в течение прошлого года.